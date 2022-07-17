Москва, , 19:06 — REGNUM 17 июля футбольный клуб «Сочи» в матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над московским «Торпедо». Основное время встречи, проходившей в Химках на стадионе «Арена Химки», завершилось со счетом 1:3.

Георгий Мелкадзе Светлана Бекетова

Забитыми мячами в составе гостей отметились Ибрагим Цаллагов (35’ Артур Юсупов), Владислав Сарвели (37’ Артем Макарчук) и Георгий Мелкадзе (90+4’ Кристиан Нобоа). Единственный гол «Торпедо» на 50-й минуте встречи в свои ворота забил Ваня Дркушич.

Желтые карточки получили Артур Юсупов, Игорь Юрганов, Кирилл Заика, Ваня Дркушич и Игорь Лебеденко. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Варанцо Петросян.

Составы команд:

«Торпедо»: Ботнар, Кожемякин, Шумских, Темников (Нетфуллин, 46’), Самсонов, Султонов (Эркинов, 72’), Караев, Померко, Симонян (Лебеденко, 47’), Енин (Рязанцев, 46’), Турищев (Калмыков, 55’).

«Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов, Макарчук, Юрганов, Заика (Маргасов, 74’), Ангбан (Ушатов, 48’), Юсупов, Цаллагов, Жоазиньо (Нобоа, 46’), Сарвели (Мелкадзе, 64’).