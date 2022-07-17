Брюссель, , 19:05 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европы потерпеть и дождаться полного проявления последствий санкций в отношении России. Об этом главный дипломат ЕС написал в своем блоге.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Последствия санкций для России могут быть не слишком заметны на данный момент, однако в долгосрочной перспективе они докажут свою эффективность», — пообещал Боррель и призвал Европу «проявить стратегическое терпение».

«У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх означало бы позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах», — предупредил чиновник.

Жозеп Боррель утверждает, что запрет на поставки полупроводников в Россию ограничивает производство в стране высокоточных ракет. По его словам, благодаря санкциям в среднесрочной перспективе Россия окажется в научной, экономической и технологической изоляции.