Донецк, 17 июля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: … 18:35 — населенный пункт Марьинка — населенный пункт Александровка: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по Верхнеторецкому еще 18 снарядов калибра 122 мм.