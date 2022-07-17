Вашингтон, 17 июля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт обладают необходимыми мощностями для увеличения объема своей нефтедобычи. Об этом заявил 17 июля в эфире телеканала CBS старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Я не буду углубляться в то, сколько именно свободных мощностей есть у Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и так далее, но [у них] есть дополнительные свободные мощности, есть возможности для увеличения добычи [нефти]», — ответил на вопрос журналиста сотрудник американского внешнеполитического ведомства, который сопровождал президента США Джо Байдена в его поездке в Саудовскую Аравию.

РанееИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден впервые совершил поездку в этот регион, которая проходила через 11 месяцев после вывода войск США из Афганистана.