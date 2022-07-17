Волгоград, 17 июля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В воскресенье, 17 июля в честь 80-летия начала Сталинградской битвы Волонтеры Победы провели Международную акцию «Код доступа: Сталинград».

Иван Шилов, ИА REGNUM Родина - мать

С помощью нового видеоформата движение «Волонтёры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов рассказало об основных событиях переломного момента Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

Добровольцы познакомили участников с жизнью Сталинграда с 1925 по 2022 год. Так, молодежь и все заинтересованные узнали о том, как развивался город, о его жизни в довоенное время, об основных событиях переломного момента Великой Отечественной войны и его возрождении.

«В подготовке к акции принимали участие не только профессиональные историки. Это были и волгоградские Волонтеры Победы, местные реконструкторы. Для них история Сталинградской битвы — это история их города, родных. Благодаря их включению мы смогли подготовить новый видеоформат, который объединил в себе не только военную кинохронику, но и реконструкторские постановки, съемки на исторических местах и общение с участниками битвы», — отмечают в движении «Волонтеры Победы.

Зрителям показали уникальные кадры на двух языках (русском и английском). Это историческая хроника, архивные документы, подлинные фотографии и даже элементы реконструкций, которые также проводились на Волгоградской земле специально для «мини-фильма». Также в съемках Международной акции принял участие участник Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы 97-летний Евгений Федерович Рогов.

Именно он стал одним из главных героев сюжета акции «Код доступа: Сталинград». Герой рассказал о своем жизненном пути, судьбе города и событиях войны.

«Город был сильно разрушен. Не было ни одного целого здания. Погибло очень много мирных жителей. Погибло много и защитников Города-героя. Я как Красноармеец-автоматчик не мог окопаться, потому что зима была холодная: песок сыпался, окоп никак не выкопать. Но мы всё-таки выстояли и защитили Волгу, не допустили немцев. Боевую задачу выполнили!» — говорит Евгений Федорович Рогов, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы.

Евгений Федорович и в настоящее время ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Он — частый гость в школах, лицеях, гимназиях, вузах, где рассказывает подрастающему поколению о подвигах и отваге советских воинов, отдавших жизнь за Родину и мир.

В ходе акции организаторы рассказали о жизни Сталинграда до войны, первых днях Великой Отечественной, как нацистские захватчики пытались взять город, как в итоге более миллиона немецких солдат были разбиты под Сталинградом, восстановлении города и чем живет Волгоград сегодня. После просмотра мини-фильма участники смогли закрепить полученные знания, ответив на вопросы от организаторов. 30 лучших игроков из России и стран зарубежья получат уникальные подарки от Волонтеров Победы.

«Интересный формат, в котором было интересно и легко участвовать. Такие проекты необходимы, их обязательно нужно транслировать на широкую аудиторию, особенно для молодежи. Сталинград — Город-герой не по распоряжению руководства страны. Это звание добыто миллионами жизней. Это место хранит память поколений, и наша задача передать эту историю дальше. Пока мы помним этот подвиг — память о событиях Сталинградской битвы жива…», — говорят участники акции.

Организатором акции выступило Всероссийской общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов, Reds studio г. Волгоград, Волгоградского отделения ООД «Клубы Исторической Реконструкции России», Региональной общественной организации «Военно-исторические реконструкции мероприятий», «Сталинград-армия-Дон» Музея-заповедника «Сталинградская битва», Сетевого издания «МТВ. онлайн» Муниципальное телевидение Волгограда, Сторонников «Единой России» и председателя Центрального совета Сторонников, депутата Госдумы РФ Ольги Занко и других партнеров.