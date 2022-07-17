Анкара, 17 июля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 18–19 июля посетит Иран для участия в саммите в астанинском формате, рассчитывает провести двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 17 июля сообщила администрация турецкого лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Президент (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган)… планирует двустороннюю встречу с российским коллегой», — говорится в релизе.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин посетит Тегеран для встречи с главами государств — гарантов Астанинского процесса.