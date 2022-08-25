25 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 09:36 — REGNUM По данным Минсельхоза, Московская область занимает ведущие позиции в России по производству ряда сельскохозяйственной продукции, в том числе и мясных консервов. За первый квартал 2022 года объём выпуска этого вида продукции на 26% превысил объёмы за тот же период 2021 года. Подмосковные компании выпустили в первом квартале более 27 млн условных банок мясных консервов. Показатели были достигнуты благодаря работе таких производителей, как ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК Селятино», ООО «МПК «Патриот».

ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» — один из крупнейших производителей мясной и мясо-растительной консервации в Московской области. Завод был основан в 1985 году как Экспериментальное мясоперерабатывающее предприятие.

На сегодняшний день на заводе выпускается около 4,5 млн банок консервов, 450 тонн деликатесов, полуфабрикатов и колбасной продукции в месяц.

Корреспондент ИА REGNUM посетил цеха Лыткаринского мясоперерабатывающего завода, чтобы увидеть, как производится мясная продукция на предприятии.

Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В производстве применяют мясо, прошедшее ветеринарный контроль Наталья Стрельцова © ИА REGNUM После приемки замороженное мясо размораживают Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мясо отправляют в куттер (машину для измельчения мяса) и добавляют специи и лёд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Готовые сосиски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вертикально подвешенные изделия проходят термообработку Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колбасы, сошедшие с конвейера Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Производство колбас. Лыткаринский мясоперерабатывающий завод Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Процесс формования сосисок. Подготовленные оболочки наполняют фаршем Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники завода рассказали о производственном процессе и показали в рабочем режиме изготовление мясной продукции. Предварительно технологи провели инструктаж по технике безопасности, выдали спецодежду и провели по основным этапам создания мясных продуктов, в том числе продукции «Мясная ферма» (СТМ-марка для «Пятерочки»), «Рузком», МО, Лыткарино.

Линия упаковки готовой продукции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Упаковка готовой продукции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Линия упаковки готовой продукции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Линия упаковки готовой продукции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Линия упаковки готовой продукции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Производственная линия способна выпускать до 100 банок консервов в минуту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Линия упаковки готовой продукции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Линия упаковки готовой продукции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Маркировка готового продукта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Готовая продукция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На заводе выпускается около 4,5 млн банок консервов в месяц Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Готовая продукция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Герметичные жестяные банки загружают в автоклавы и нагревают до необходимой температуры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Готовая продукция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вся продукция производится из натуральных продуктов и под тщательным контролем. Производственная линия способна выпускать до 100 банок консервов в минуту. Герметичные жестяные банки загружают в автоклавы, нагревают до необходимой температуры (чаще всего температура составляет 120°C), в зависимости от вида мяса, после этого начинается стерилизационный процесс. Стерилизация позволяет сохранить пищевую ценность и способствует длительному хранению продукта. Готовая продукция отстаивается ещё десять дней и после выборочно отправляется на проверку в лабораторию.

Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники лаборатории Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники лаборатории контролируют качество сырья Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На особом контроле лаборатории — красители, стабилизаторы и усилители вкуса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На особом контроле лаборатории — красители, стабилизаторы и усилители вкуса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники лаборатории Лыткаринского мясоперерабатывающего завода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вся продукция производится под тщательным контролем Наталья Стрельцова © ИА REGNUM