Наталья Стрельцова,
25 августа 2022, 09:36 — REGNUM По данным Минсельхоза, Московская область занимает ведущие позиции в России по производству ряда сельскохозяйственной продукции, в том числе и мясных консервов. За первый квартал 2022 года объём выпуска этого вида продукции на 26% превысил объёмы за тот же период 2021 года. Подмосковные компании выпустили в первом квартале более 27 млн условных банок мясных консервов. Показатели были достигнуты благодаря работе таких производителей, как ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК Селятино», ООО «МПК «Патриот».
ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» — один из крупнейших производителей мясной и мясо-растительной консервации в Московской области. Завод был основан в 1985 году как Экспериментальное мясоперерабатывающее предприятие.
На сегодняшний день на заводе выпускается около 4,5 млн банок консервов, 450 тонн деликатесов, полуфабрикатов и колбасной продукции в месяц.
Корреспондент ИА REGNUM посетил цеха Лыткаринского мясоперерабатывающего завода, чтобы увидеть, как производится мясная продукция на предприятии.
Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В производстве применяют мясо, прошедшее ветеринарный контроль
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
После приемки замороженное мясо размораживают
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мясо отправляют в куттер (машину для измельчения мяса) и добавляют специи и лёд
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Готовые сосиски
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вертикально подвешенные изделия проходят термообработку
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Производственный цех Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Колбасы, сошедшие с конвейера Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Производство колбас. Лыткаринский мясоперерабатывающий завод
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Процесс формования сосисок. Подготовленные оболочки наполняют фаршем
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудники завода рассказали о производственном процессе и показали в рабочем режиме изготовление мясной продукции. Предварительно технологи провели инструктаж по технике безопасности, выдали спецодежду и провели по основным этапам создания мясных продуктов, в том числе продукции «Мясная ферма» (СТМ-марка для «Пятерочки»), «Рузком», МО, Лыткарино.
Линия упаковки готовой продукции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Упаковка готовой продукции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Линия упаковки готовой продукции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Линия упаковки готовой продукции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Линия упаковки готовой продукции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Производственная линия способна выпускать до 100 банок консервов в минуту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Линия упаковки готовой продукции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Линия упаковки готовой продукции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Маркировка готового продукта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Готовая продукция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На заводе выпускается около 4,5 млн банок консервов в месяц
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Готовая продукция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Герметичные жестяные банки загружают в автоклавы и нагревают до необходимой температуры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Готовая продукция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вся продукция производится из натуральных продуктов и под тщательным контролем. Производственная линия способна выпускать до 100 банок консервов в минуту. Герметичные жестяные банки загружают в автоклавы, нагревают до необходимой температуры (чаще всего температура составляет 120°C), в зависимости от вида мяса, после этого начинается стерилизационный процесс. Стерилизация позволяет сохранить пищевую ценность и способствует длительному хранению продукта. Готовая продукция отстаивается ещё десять дней и после выборочно отправляется на проверку в лабораторию.
Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудники лаборатории Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудники лаборатории контролируют качество сырья
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На особом контроле лаборатории — красители, стабилизаторы и усилители вкуса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На особом контроле лаборатории — красители, стабилизаторы и усилители вкуса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сотрудники лаборатории Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вся продукция производится под тщательным контролем
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лаборатория Лыткаринского мясоперерабатывающего завода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM