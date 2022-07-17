Хельсинки, , 18:46 — REGNUM Интеграция Финляндии в НАТО не вызвала дополнительной напряженности с Россией. Об этом сказал 17 июля в интервью телеканалу CNN глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Граница Финляндии и России JIP

«Наша граница — 800 миль между Россией и Финляндией — функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности», — сказал глава МИД Финляндии, отметив, что реакцию России может спровоцировать размещение в стране новых вооружений или появление в оборонном планировании моментов, которые в Москве могут воспринять как угрозу.

«Наше понимание таково, что сейчас они очень сконцентрированы на Украине», — добавил Пекка Хаависто.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 июля послы всех 30 стран НАТО подписали протокол о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Это означает, что две эти северные страны теперь официально являются «приглашенными членами» в Североатлантический альянс. К середине июля половина стран НАТО ратифицировала протокол о вступлении этих двух северных стран в военный блок.

Власти РФ неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию и что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом в МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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