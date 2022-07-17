Южно-Сахалинск, 17 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. У берегов Камчатки найдено место крушения в 1811 году бригантины «Юнона», об этом со ссылкой на слова участника экспедиции Станислава Трофимова сообщила Readovka.

Дайвер

Трехмачтовая бригантина «Юнона» принадлежала Российско-американской компании, во время крушения погибло 20 человек из 24. Судно известно благодаря рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона» и «Авось».

Находку у мыса Саранный близ устья Вилюя совершили дайверы из Орловской области.