Новосибирск, 17 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата проверка после гибели двух женщин во время пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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В ведомстве рассказали, что днём 16 июля, в частном доме по улице Сельская на станции Лесная Поляна Коченевского района произошёл пожар. Во время тушения были обнаружены тела 43-летней и 44-летней женщин.

Следователь сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Причина пожара также уточняется.