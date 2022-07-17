Донецк, 17 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В результате обстрела поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) получила ранения женщина. Об этом 17 июля сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Гольмовский, по улице Загородней ранена женщина», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по населенному пункту Гольмовский 20 ракет из БМ-21 «Град».