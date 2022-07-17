Донецк, , 18:09 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 18 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по Верхнеторецкому и Новобахмутовке 36 снарядов.