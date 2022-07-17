Белград, 17 июля 2022, 18:13 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на запрет хорватских властей посетить ему с частным визитом концлагерь Ясеновац.

«Каменный цветок». Мемориал на месте концентрационного лагеря Ясеновац
«Каменный цветок». Мемориал на месте концентрационного лагеря Ясеновац
Petar Milošević

«Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет», — отмечается на фотографии, опубликованной 17 июля в Twitter-аккаунте сербского президента.

Напомним, Вучич планировал посетить мемориальный центр Ясеновац как частное лицо, но Загреб не согласовал поездку. Как пояснил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, власти страны восприняли возможный визит Вучича в Ясеновац как политическую провокацию, поэтому не согласовали его.

В ответ МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии, а глава сербского МВД Александр Вулин объявил, что с 17 июля все должностные лица хорватского государства, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут помещены под особый режим контроля.

Напомним, концлагерь Ясеновац, известный как лагерь смерти, был создан сотрудничавшим с нацистской Германией режимом усташей. Концлагерь располагался на территории Независимого государства Хорватия, в 60 км от Загреба. По разным оценкам, там погибли от нескольких десятков тысяч до более 700 тыс. человек. Югославские партизаны освободили территорию лагеря в апреле 1945 года.