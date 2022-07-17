Белград, 17 июля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на запрет хорватских властей посетить ему с частным визитом концлагерь Ясеновац.

Petar Milošević «Каменный цветок». Мемориал на месте концентрационного лагеря Ясеновац

«Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет», — отмечается на фотографии, опубликованной 17 июля в Twitter-аккаунте сербского президента.

Напомним, Вучич планировал посетить мемориальный центр Ясеновац как частное лицо, но Загреб не согласовал поездку. Как пояснил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, власти страны восприняли возможный визит Вучича в Ясеновац как политическую провокацию, поэтому не согласовали его.

В ответ МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии, а глава сербского МВД Александр Вулин объявил, что с 17 июля все должностные лица хорватского государства, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут помещены под особый режим контроля.

Напомним, концлагерь Ясеновац, известный как лагерь смерти, был создан сотрудничавшим с нацистской Германией режимом усташей. Концлагерь располагался на территории Независимого государства Хорватия, в 60 км от Загреба. По разным оценкам, там погибли от нескольких десятков тысяч до более 700 тыс. человек. Югославские партизаны освободили территорию лагеря в апреле 1945 года.