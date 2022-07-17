Новосибирск, 17 июля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Новосибирске собираются создать штаб по борьбе с крысами и мышами. Его возглавит вице-мэр Валерий Шварцкопп, сообщает сайт Bfm.ru со ссылкой на заявление мэра города Анатолий Локтя.

Крысы

Локоть отметил, что в администрации заметили увеличение количества грызунов в городе, на которых жалуются жители многих домов.

Он уточнил, что к борьбе с крысами привлекли магазины, склады продуктов питания и предприятия, рядом с которыми есть площадки для мусорных контейнеров.