Запорожье, Украина, , 18:04 — REGNUM Страны Запада, которые требуют от президента Украины Владимира Зеленского не сдавать Славянск в Донбассе Вооруженным силам России, пригрозили Киеву прекратить поставки вооружения. Об этом 17 июля сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

По его словам, «критическая ситуация» уже обсуждалась на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Они (власти Украины — прим. ИА REGNUM) получили ультиматум от своих британских и американских кураторов», — заявил Рогов.

Член совета ВГА Запорожья уточнил, что страны Запада пригрозили прекратить военное финансирование киевского режима в случае потери Славянска. При этом он отметил, что контроль над Славянском рано или поздно украинские силовики потеряют.