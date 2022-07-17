Новосибирск, , 17:52 — REGNUM Новосибирцам показали конечный вариант дизайн-проекта парка имени С. М. Кирова. Он опубликован на сайте «Зелёный Новосибирск», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дизай-проект реконструкции парка имени С. М. Кирова green. novo-sibirsk.ru

«Подведены итоги общественного обсуждения дизайн-проекта реконструкции парка имени С. М. Кирова, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска между улицами Станиславского, Широкая и Котовского», — говорится в информации.

По данным редакции «НГС Новости», на реализацию первой очереди благоустройства парка потратят около 10 млн рублей. Источник — пожертвование благотворителя.