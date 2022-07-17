Ярославль, 17 июля 2022, 17:50 — REGNUM 17 июля в Ярославле состоялась церемония награждения победителей кадрового проекта «Ярославский резерв». В финале конкурса приняло участие 332 человека. 54 финалиста показали лучшие результаты и стали победителями.

Михаил Евраев награждает победителя кадрового проекта
Михаил Евраев награждает победителя кадрового проекта

Выступая перед участниками, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев отметил, что проект имеет большое значение для региона, а среди победителей — 31 участник из Ярославской области:

«Пришло время кадровых решений. Многие финалисты обратили на себя внимание. Мы уже начали прорабатывать предложения для наиболее отличившихся победителей с учетом актуальных задач в системе руководства регионом. Уже в ближайшее время состоятся первые 10–15 назначений победителей, затем пройдут еще несколько волн назначений — будем работать в этом направлении с победителями и финалистами «Ярославского резерва».
Встреча финалистов проекта «Ярославский резерв» с Михаилом Евраевым
Встреча финалистов проекта «Ярославский резерв» с Михаилом Евраевым

Председатель Наблюдательного совета Александр Русаков, в свою очередь, выразил надежду на то, что проект будет способствовать развитию и образовательной системы.

«Мы получили интересный опыт от взаимодействия с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Безусловно, методики и типы заданий можно применять и в системе программ дополнительного образования, которые мы разрабатываем. Чтобы хорошо учить, надо постоянно учиться», — подчеркнул он.

Он также напомнил, что главной целью проекта был поиск и отбор перспективных руководителей, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, лидерскими качествами и управленческими компетенциями.

«Считаю, что эта цель достигнута. Как человек, очень пристально следивший за всеми этапами отбора, могу сказать, что в лице победителей и многих финалистов мы получили группу людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области, развивать инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни ее жителей», — заявил Александр Русаков.

Победители проекта будут включены в кадровый резерв Ярославской области, а также получат право на участие в образовательной программе ВШГУ РАНХиГС по развитию управленческих навыков. Все финалисты проекта войдут в состав экспертного клуба под руководством губернатора Ярославской области, деятельность которого будет сосредоточена на разработке и экспертной проработке проектов и инициатив с их последующим рассмотрением руководством региона.

Напомним, что проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта. Всего на него были зарегистрированы 14 565 участников. Проект реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Организатором выступает правительство Ярославской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Победители проекта «Ярославский резерв»
Победители проекта «Ярославский резерв»

Победители Регионального кадрового проекта «Ярославский резерв» (с указанием места работы, выбранного при регистрации):

• Абельдаев Айвар Русланович (РБФ «Сердце Каспия»);

• Артамоненков Михаил Михайлович (ООО «НПО «СОЮЗ»»);

• Багаева Дарья Николаевна (ООО «БЕЗОНИС»);

• Балашов Владимир Викторович (ООО «Сити Инвест»);

• Буленок Владислав Михайлович (Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск АО «АтомЭнергоСбыт»);

• Быков Антон Ильич (АО «Магаданские электрические сети»);

• Гаранин Илья Николаевич (ООО «Протэкт-Регион»);

• Григорян Арамаис Григорьевич (Медицинский центр Клиника здорового позвоночника «Здравствуй»);

• Дердюк Иван Михайлович (ООО «Институт «Мосинжпроект»»);

• Дунаева Ольга Вадимовна;

• Ершов Игорь Леонидович (ГПОУ ЯО «Ярославский градостроительный колледж»);

• Жильцов Сергей Алексеевич (ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»);

• Зайцев Денис Андреевич (ООО «Петроком»);

• Закамсков Владимир Николаевич;

• Земеров Илья Владимирович (Институт Криосферы Земли Сибирского отделения Российской Академии Наук);

• Карташов Владимир Сергеевич (Администрация Тутаевского муниципального района);

• Касьянова Екатерина Николаевна (Администрация Тутаевского муниципального района);

• Килипченко Олег Юрьевич (Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области);

• Кирпичева Елена Алексеевна (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №52»);

• Кобузев Сергей Валерьевич (ООО «Тринити Трейд-Запад»);

• Колесова Анастасия Романовна (Департамент лесного хозяйства Ярославской области);

• Комарова Анастасия Борисовна (ИП Комарова Анастасия Борисовна);

• Комлева Александра Михайловна (Департамент информационных технологий РХТУ им. Менделеева);

• Конюшенков Михаил Евгениьевич (ФБУ ВНИИЛМ);

• Коржавин Виталий Леонидович (ЗАО «Железнодорожная Торговая Компания»)

• Кошелев Антон Дмитриевич (Volkswagen AG);

• Лазарев Михаил Николаевич (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №71»);

• Максимов Владимир Иванович;

• Молчанов Артем Владимирович (Правительство Ярославской области);

• Морро Михаил Викторович (ПАО НК Роснефть);

• Новикова Елена Минасовна (АО «НИПТБ «Онега»);

• Новикова Елена Владимировна (Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области);

• Перелешин Сергей Ростиславович (ЗЛК «Декор»);

• Полякова Екатерина Владимировна (ГК Иннотех ВТБ);

• Поспелов Егор Андреевич (КРО «ОПОРА РОССИИ»);

• Ротарь Максим Анатольевич (Управа района Марьино города Москвы);

• Самусев Максим Александрович (Besins-healthcare);

• Свободина Дарья Сергеевна (ООО «УСМЗ»);

• Седова Елена Анатольевна (Департамент информатизации и связи Ярославской области);

• Скакун Павел Иванович (АО «Тюменнефтегаз»);

• Скрастынь Елена Геннадьевна (ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»);

• Смирнов Дмитрий Анатольевич (ООО «Спектр-Автоматика Консалтинг»);

• Смирнов Сергей Александрович (Филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»);

• Сомичев Юрий Владимирович (Главное управление контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации);

• Старикова Ирина Игоревна (АО Компания «ТрансТелеКом»);

• Ткачев Федор Константинович (ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»);

• Трубачев Станислав Владимирович (ООО «Виннер»);

• Тюменцева Татьяна Сергеевна (АО РусГидро Снабжение);

• Федорова Полина Сергеевна (ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат);

• Фомин Дмитрий Андреевич (Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области);

• Цыба Ольга Сергеевна (Частный детский сад «Мамина радость»);

• Шварц Даниил Сергеевич (Департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области);

• Шебунин Андрей Анатольевич (ПАО ТГК-2);

• Шувалов Роман Сергеевич (Фонд регионального развития Ярославской области).