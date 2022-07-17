Ярославль, 17 июля 2022, 17:50 — REGNUM 17 июля в Ярославле состоялась церемония награждения победителей кадрового проекта «Ярославский резерв». В финале конкурса приняло участие 332 человека. 54 финалиста показали лучшие результаты и стали победителями.
Выступая перед участниками, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев отметил, что проект имеет большое значение для региона, а среди победителей — 31 участник из Ярославской области:
Председатель Наблюдательного совета Александр Русаков, в свою очередь, выразил надежду на то, что проект будет способствовать развитию и образовательной системы.
Он также напомнил, что главной целью проекта был поиск и отбор перспективных руководителей, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, лидерскими качествами и управленческими компетенциями.
Победители проекта будут включены в кадровый резерв Ярославской области, а также получат право на участие в образовательной программе ВШГУ РАНХиГС по развитию управленческих навыков. Все финалисты проекта войдут в состав экспертного клуба под руководством губернатора Ярославской области, деятельность которого будет сосредоточена на разработке и экспертной проработке проектов и инициатив с их последующим рассмотрением руководством региона.
Напомним, что проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта. Всего на него были зарегистрированы 14 565 участников. Проект реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Организатором выступает правительство Ярославской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».
Победители Регионального кадрового проекта «Ярославский резерв» (с указанием места работы, выбранного при регистрации):
• Абельдаев Айвар Русланович (РБФ «Сердце Каспия»);
• Артамоненков Михаил Михайлович (ООО «НПО «СОЮЗ»»);
• Багаева Дарья Николаевна (ООО «БЕЗОНИС»);
• Балашов Владимир Викторович (ООО «Сити Инвест»);
• Буленок Владислав Михайлович (Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск АО «АтомЭнергоСбыт»);
• Быков Антон Ильич (АО «Магаданские электрические сети»);
• Гаранин Илья Николаевич (ООО «Протэкт-Регион»);
• Григорян Арамаис Григорьевич (Медицинский центр Клиника здорового позвоночника «Здравствуй»);
• Дердюк Иван Михайлович (ООО «Институт «Мосинжпроект»»);
• Дунаева Ольга Вадимовна;
• Ершов Игорь Леонидович (ГПОУ ЯО «Ярославский градостроительный колледж»);
• Жильцов Сергей Алексеевич (ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»);
• Зайцев Денис Андреевич (ООО «Петроком»);
• Закамсков Владимир Николаевич;
• Земеров Илья Владимирович (Институт Криосферы Земли Сибирского отделения Российской Академии Наук);
• Карташов Владимир Сергеевич (Администрация Тутаевского муниципального района);
• Касьянова Екатерина Николаевна (Администрация Тутаевского муниципального района);
• Килипченко Олег Юрьевич (Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области);
• Кирпичева Елена Алексеевна (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №52»);
• Кобузев Сергей Валерьевич (ООО «Тринити Трейд-Запад»);
• Колесова Анастасия Романовна (Департамент лесного хозяйства Ярославской области);
• Комарова Анастасия Борисовна (ИП Комарова Анастасия Борисовна);
• Комлева Александра Михайловна (Департамент информационных технологий РХТУ им. Менделеева);
• Конюшенков Михаил Евгениьевич (ФБУ ВНИИЛМ);
• Коржавин Виталий Леонидович (ЗАО «Железнодорожная Торговая Компания»)
• Кошелев Антон Дмитриевич (Volkswagen AG);
• Лазарев Михаил Николаевич (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №71»);
• Максимов Владимир Иванович;
• Молчанов Артем Владимирович (Правительство Ярославской области);
• Морро Михаил Викторович (ПАО НК Роснефть);
• Новикова Елена Минасовна (АО «НИПТБ «Онега»);
• Новикова Елена Владимировна (Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области);
• Перелешин Сергей Ростиславович (ЗЛК «Декор»);
• Полякова Екатерина Владимировна (ГК Иннотех ВТБ);
• Поспелов Егор Андреевич (КРО «ОПОРА РОССИИ»);
• Ротарь Максим Анатольевич (Управа района Марьино города Москвы);
• Самусев Максим Александрович (Besins-healthcare);
• Свободина Дарья Сергеевна (ООО «УСМЗ»);
• Седова Елена Анатольевна (Департамент информатизации и связи Ярославской области);
• Скакун Павел Иванович (АО «Тюменнефтегаз»);
• Скрастынь Елена Геннадьевна (ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»);
• Смирнов Дмитрий Анатольевич (ООО «Спектр-Автоматика Консалтинг»);
• Смирнов Сергей Александрович (Филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»);
• Сомичев Юрий Владимирович (Главное управление контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации);
• Старикова Ирина Игоревна (АО Компания «ТрансТелеКом»);
• Ткачев Федор Константинович (ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»);
• Трубачев Станислав Владимирович (ООО «Виннер»);
• Тюменцева Татьяна Сергеевна (АО РусГидро Снабжение);
• Федорова Полина Сергеевна (ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат);
• Фомин Дмитрий Андреевич (Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области);
• Цыба Ольга Сергеевна (Частный детский сад «Мамина радость»);
• Шварц Даниил Сергеевич (Департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области);
• Шебунин Андрей Анатольевич (ПАО ТГК-2);
• Шувалов Роман Сергеевич (Фонд регионального развития Ярославской области).