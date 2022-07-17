Ярославль, 17 июля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. 17 июля в Ярославле состоялась церемония награждения победителей кадрового проекта «Ярославский резерв». В финале конкурса приняло участие 332 человека. 54 финалиста показали лучшие результаты и стали победителями.

Михаил Евраев награждает победителя кадрового проекта

Выступая перед участниками, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев отметил, что проект имеет большое значение для региона, а среди победителей — 31 участник из Ярославской области:

«Пришло время кадровых решений. Многие финалисты обратили на себя внимание. Мы уже начали прорабатывать предложения для наиболее отличившихся победителей с учетом актуальных задач в системе руководства регионом. Уже в ближайшее время состоятся первые 10–15 назначений победителей, затем пройдут еще несколько волн назначений — будем работать в этом направлении с победителями и финалистами «Ярославского резерва».

Встреча финалистов проекта «Ярославский резерв» с Михаилом Евраевым

Председатель Наблюдательного совета Александр Русаков, в свою очередь, выразил надежду на то, что проект будет способствовать развитию и образовательной системы.

«Мы получили интересный опыт от взаимодействия с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Безусловно, методики и типы заданий можно применять и в системе программ дополнительного образования, которые мы разрабатываем. Чтобы хорошо учить, надо постоянно учиться», — подчеркнул он.

Он также напомнил, что главной целью проекта был поиск и отбор перспективных руководителей, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, лидерскими качествами и управленческими компетенциями.

«Считаю, что эта цель достигнута. Как человек, очень пристально следивший за всеми этапами отбора, могу сказать, что в лице победителей и многих финалистов мы получили группу людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области, развивать инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни ее жителей», — заявил Александр Русаков.

Победители проекта будут включены в кадровый резерв Ярославской области, а также получат право на участие в образовательной программе ВШГУ РАНХиГС по развитию управленческих навыков. Все финалисты проекта войдут в состав экспертного клуба под руководством губернатора Ярославской области, деятельность которого будет сосредоточена на разработке и экспертной проработке проектов и инициатив с их последующим рассмотрением руководством региона.

Напомним, что проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта. Всего на него были зарегистрированы 14 565 участников. Проект реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Организатором выступает правительство Ярославской области при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Победители проекта «Ярославский резерв»

Победители Регионального кадрового проекта «Ярославский резерв» (с указанием места работы, выбранного при регистрации):

• Абельдаев Айвар Русланович (РБФ «Сердце Каспия»);

• Артамоненков Михаил Михайлович (ООО «НПО «СОЮЗ»);

• Багаева Дарья Николаевна (ООО «БЕЗОНИС»);

• Балашов Владимир Викторович (ООО «Сити Инвест»);

• Буленок Владислав Михайлович (Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск АО «АтомЭнергоСбыт»);

• Быков Антон Ильич (АО «Магаданские электрические сети»);

• Гаранин Илья Николаевич (ООО «Протэкт-Регион»);

• Григорян Арамаис Григорьевич (Медицинский центр Клиника здорового позвоночника «Здравствуй»);

• Дердюк Иван Михайлович (ООО «Институт «Мосинжпроект»);

• Дунаева Ольга Вадимовна;

• Ершов Игорь Леонидович (ГПОУ ЯО «Ярославский градостроительный колледж»);

• Жильцов Сергей Алексеевич (ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»);

• Зайцев Денис Андреевич (ООО «Петроком»);

• Закамсков Владимир Николаевич;

• Земеров Илья Владимирович (Институт Криосферы Земли Сибирского отделения Российской Академии Наук);

• Карташов Владимир Сергеевич (Администрация Тутаевского муниципального района);

• Касьянова Екатерина Николаевна (Администрация Тутаевского муниципального района);

• Килипченко Олег Юрьевич (Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области);

• Кирпичева Елена Алексеевна (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №52»);

• Кобузев Сергей Валерьевич (ООО «Тринити Трейд-Запад»);

• Колесова Анастасия Романовна (Департамент лесного хозяйства Ярославской области);

• Комарова Анастасия Борисовна (ИП Комарова Анастасия Борисовна);

• Комлева Александра Михайловна (Департамент информационных технологий РХТУ им. Менделеева);

• Конюшенков Михаил Евгениьевич (ФБУ ВНИИЛМ);

• Коржавин Виталий Леонидович (ЗАО «Железнодорожная Торговая Компания»)

• Кошелев Антон Дмитриевич (Volkswagen AG);

• Лазарев Михаил Николаевич (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №71»);

• Максимов Владимир Иванович;

• Молчанов Артем Владимирович (Правительство Ярославской области);

• Морро Михаил Викторович (ПАО НК Роснефть);

• Новикова Елена Минасовна (АО «НИПТБ «Онега»);

• Новикова Елена Владимировна (Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области);

• Перелешин Сергей Ростиславович (ЗЛК «Декор»);

• Полякова Екатерина Владимировна (группа Иннотех);

• Поспелов Егор Андреевич (КРО «ОПОРА РОССИИ»);

• Ротарь Максим Анатольевич (Управа района Марьино города Москвы);

• Самусев Максим Александрович (Besins-healthcare);

• Свободина Дарья Сергеевна (ООО «УСМЗ»);

• Седова Елена Анатольевна (Департамент информатизации и связи Ярославской области);

• Скакун Павел Иванович (АО «Тюменнефтегаз»);

• Скрастынь Елена Геннадьевна (ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»);

• Смирнов Дмитрий Анатольевич (ООО «Спектр-Автоматика Консалтинг»);

• Смирнов Сергей Александрович (Филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»);

• Сомичев Юрий Владимирович (Главное управление контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации);

• Старикова Ирина Игоревна (АО Компания «ТрансТелеКом»);

• Ткачев Федор Константинович (ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)»);

• Трубачев Станислав Владимирович (ООО «Виннер»);

• Тюменцева Татьяна Сергеевна (АО РусГидро Снабжение);

• Федорова Полина Сергеевна (ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат);

• Фомин Дмитрий Андреевич (Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области);

• Цыба Ольга Сергеевна (Частный детский сад «Мамина радость»);

• Шварц Даниил Сергеевич (Департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области);

• Шебунин Андрей Анатольевич (ПАО ТГК-2);

• Шувалов Роман Сергеевич (Фонд регионального развития Ярославской области).