Белград, , 17:53 — REGNUM Власти Сербии ввели для хорватских дипломатов особый режим в ответ на запрет президенту страны Александру Вучичу посетить концлагерь Ясеновац. Об этом сообщил 17 июля глава сербского МВД Александр Вулин.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Властей Сербии возмутило, что их президенту, внуку жертвы Ясеноваца, не разрешили отдать дань памяти сотням тысяч убитых сербов, евреев и цыган.

«Президенту Республики Сербии не разрешается посещать крупнейший сербский казенный участок. Сегодняшние усташи (хорватская ультраправая, националистическая организация, — прим. ред.), члены Европейского союза, не любят, когда им напоминают о том, сколько детей они убили», — сказал чиновник добавив, что начиная с 17 июля все должностные лица хорватского государства, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут помещены под особый режим контроля.

«Так будет, пока я буду министром полиции или пока Хорватия не начнет вести себя так, как будто это не НДХ», — заявил министр внутренних дел Александр Вулин.

Напомним, Ясеновац — система лагерей смерти, созданная усташами в мае 1941 года на территории Независимого государства Хорватия (НГХ), в 60 км от Загреба. Он был самым крупным лагерем смерти НГХ. По разным оценкам, в нём было убито от 83 тыс. до более 700 тыс. человек.

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