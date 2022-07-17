Белград, 17 июля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Власти Сербии ввели для хорватских дипломатов особый режим в ответ на запрет президенту страны Александру Вучичу посетить концлагерь Ясеновац. Об этом сообщил 17 июля глава сербского МВД Александр Вулин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Властей Сербии возмутило, что их президенту, внуку жертвы Ясеноваца, не разрешили отдать дань памяти сотням тысяч убитых сербов, евреев и цыган.

«Президенту Республики Сербии не разрешается посещать крупнейший сербский казенный участок. Сегодняшние усташи (хорватская ультраправая, националистическая организация, — прим. ред.), члены Европейского союза, не любят, когда им напоминают о том, сколько детей они убили», — сказал чиновник добавив, что начиная с 17 июля все должностные лица хорватского государства, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут помещены под особый режим контроля.

«Так будет, пока я буду министром полиции или пока Хорватия не начнет вести себя так, как будто это не НДХ», — заявил министр внутренних дел Александр Вулин.

Напомним, Ясеновац — система лагерей смерти, созданная усташами в мае 1941 года на территории Независимого государства Хорватия (НГХ), в 60 км от Загреба. Он был самым крупным лагерем смерти НГХ. По разным оценкам, в нём было убито от 83 тыс. до более 700 тыс. человек.