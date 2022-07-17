Прага, , 17:49 — REGNUM Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что власти страны активно работают над самообеспечением страны энергоресурсами, особо отмечая, что делают они это «не дожидаясь помощи извне», — передает РИА Новости.

Чехия

«Правительство республики не полагается на помощь извне, на то, что кто-то о нас позаботится. Мы делаем решительные шаги для самообеспечения страны энергоресурсами в самых разных вариантах», — рассказал глава чешского правительства.

В число успехов, Фиала внес заполнение газохранилищ на 70%, выигрыш в тендерах на получение части терминала на сжиженный природный газ в Нидерландах, (предполагается, что это позволит покрыть треть годового потребления страны).

Также, по информации чешского премьера, страна возобновила переговоры о достройке газопровода STORK-II из Польши, договорилась с властями Баварии о расширении мощности нефтепровода TAL, добиться того, что атом и газ теперь считаются в ЕС чистыми источниками энергии.