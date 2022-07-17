17 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Евгений Цоц, , 18:51 — REGNUM 80 лет назад, 17 июля 1942 года, началась Сталинградская битва. Она стала одним из ключевых событий Великой Отечественной войны, переломным моментом всего противоборства. Мощный натиск дивизий вермахта споткнулся об окрепшие способности Красной армии к проведению операций и героизм советских солдат.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Спустя десятилетия потомки советских солдат участвуют в новой борьбе с нацизмом. В XXI веке эта идеология стала тоньше и изощрённее, умеет прятать голову и распространяться подпольно, через скрытые смыслы, под красивыми и невинными витринами. Начало российской спецоперации окончательно сдуло грим и обнажило уродства.

Как и 80 лет назад, наша страна противостоит Европе, объединённой заблуждениями о собственной исключительности. Однако можно ли сравнить военную спецоперацию России на Украине с событиями Сталинградской битвы? Не исключено, что главным обстоятельством в таком сравнении может являться общий ход противостояния. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, именно со Сталинграда начался победный путь советских войск на Берлин.

«Беспрерывное сражение продолжалось 200 суток и окончилось поражением крупнейшей группировки противника. У берегов Волги был переломлен ход всей Второй мировой войны. И сделал это наш народ, советский солдат, который принёс свободу Европе, спас мир от истребления и рабства», — сказал Путин.

На новую позицию. Сталинград. 1942 МАММ / МДФ

Куда на этот раз дойдут Вооружённые силы РФ, история пока не знает. Однако именно на Украине и в Донбассе она может повернуться вспять, и теснившие Россию силы Запада начнут отступление.

После поражений первых двух лет Великой Отечественной войны Сталинградская битва позволила советскому командованию перехватить инициативу у противника. При этом ставка в боях была велика — захват Сталинграда обеспечивал немцам контроль над Волгой — главной водной артерией страны. Германия получала плацдарм для продвижения на юг и присвоения месторождений нефти на Кавказе. Однако планы нацистов были разрушены, группировка одного из главных военачальников Третьего рейха Фридриха Паулюса — окружена и разбита.

В годы после распада СССР единственной сверхдержавой и центром влияния в мире оставались США. Они сумели установить политическую и экономическую гегемонию, ограничили суверенитет других государств, организовали госперевороты в странах, шедших наперекор. Поводом для расширения власти США в мире служила легенда о распространении «демократии». И хотя Россия ещё в 2007 году, во время мюнхенской речи Путина, указала на несправедливость миропорядка, успешный натиск Запада продолжался вплоть до начала спецоперации в 2022 году.

Нацистская Германия в годы войны воплощала коллективный Запад, объединяя подавляющее большинство стран Европы. В Сталинградской битве советские войска бились не только с немцами, но и с румынами, итальянцами, венграми, а также хорватами. Сейчас России противостоит блок НАТО. В него входят все страны бывшей гитлеровской коалиции, а также США, Великобритания и даже бывшие советские республики. Важная часть бывшего Советского Союза — Украина превращена в плацдарм для атаки Запада на Россию.

Противотанковые гранатомёты британского и американского производства, захваченные в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Ещё одной параллелью может стать цена, которую заплатит Запад за поражение. После разгрома группировки Третьего рейха под Сталинградом коалиция Гитлера начала разваливаться. Отказалась от планов нападения на СССР Турция, не решилась приступить к реализации плана «Кантокуэн» Япония. А Румыния, Италия и Венгрия стали искать возможности выйти из войны.

Сейчас коллективный Запад испытывает проверку на прочность. В Европе всё яснее видят, что стали главными проигравшими в затеянной Вашингтоном игре. Топливный и продовольственный кризис, инфляция сильнее всего бьют именно по Евросоюзу. Пока беспокойство проявилось в зашатавшихся креслах руководителей государств. Вслед за отставкой британского премьера Бориса Джонсона пытается отойти от дел его коллега из Италии Марио Драги. Слабеют позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако главное сходство разделённых временем боевых действий в том, что русским войскам противостоят нацисты в их звериной сути. Они проявляют крайнюю жестокость и садизм не только к солдатам противника, но и мирному населению. Примеров бесчинств гитлеровской Германии известно немало — от массовых убийств мирного населения до концлагерей. Особая ненависть к сталинградцам была связана с названием города. Немцы вели продолжительную бомбардировку Сталинграда, убили и угнали в рабство сотни тысяч людей. Сбрасывались зажигательные бомбы, из-за чего воспламенялись многочисленные деревянные конструкции. Десятки тысяч красноармейцев оказались замучены в плену.

Схожую жестокость показал и Киев, в течение восьми лет обстреливая из артиллерии мирные кварталы города. Нацисты использовали тактику «живого щита», прикрывая позиции жителями. При отступлении боевики обстреливают населённые пункты, в которых ещё недавно располагались. СК расследует множество фактов бесчеловечных преступлений киевского режима по отношению к военнопленным и населению, среди которых — убийства, насилие и издевательства.

В годы Великой Отечественной войны советский народ мужественно защищал свою Родину, и Сталинградская битва стала примером твёрдости и силы духа. Красная армия добилась успеха, пройдя нечеловеческие испытания. А враг отступил и не смог реализовать свои планы, в итоге потерпев поражение. В ходе спецоперации силы России и республик Донбасса развивают успешное наступление. Для победы используется тактика «малых котлов», которая обеспечивает союзникам превосходство в огневой мощи. Солдаты и офицеры проявляют личное мужество и героизм.

Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде

Ещё одной общей чертой событий является политизированность решений, которые принимают нацисты. Перед Сталинградской битвой Адольф Гитлер разделил группу армий «Юг» на две части, отправив группу армий «А» на Северный Кавказ. Сталинград, носивший имя Иосифа Сталина, должна была захватить группа армий «Б», и лидер нацистов считал, что этих сил будет достаточно. К городу к тому времени были направлены значительные силы Красной Армии, но командование нацистских войск, спеша одержать идеологическую победу, недооценило военную угрозу.

Президент Украины Владимир Зеленский принимает решения, никак не связанные с картиной боевых действий. Они не учитывают ни огромные потери ВСУ, ни бедственное положение отдельных подразделений. Например, когда поражение в Мариуполе было предопределено, но ещё можно было вывести войска, украинское командование приказывало до последнего держать оборону. Можно вспомнить схожую ситуацию на заводе «Азот» в Северодонецке или многочисленные попытки нанести удар по Херсонской области, каждый раз заканчивающиеся почти полным уничтожением личного состава подразделений ВСУ. Показательны и кровопролитные попытки установить украинский флаг над пустующим островом Змеиный в Чёрном море.

Сталинградская битва и спецоперация на Украине имеют немало общих черт, однако отождествлять их пока преждевременно. Успешное военное наступление даёт надежду, что в последовательном геополитическом натиске на Россию Запад получит отпор. И начнёт отступать. До Киева, Варшавы, Берлина. А, может быть, Лондона или Вашингтона.