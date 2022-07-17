Анкара, , 17:44 — REGNUM На севере Ирака ликвидирован один из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) Иззеттина Инан, под кодовым именем «Дерсим Малатья». Об этом 17 июля сообщили Anadolu Ajansı источники в силах безопасности.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, мужчина был ликвидирован в районах Духок и Гара на севере Ирака в результате операции, проведенной Национальной разведывательной службой (MIT) Турции.

Напомним, РПК признана в Турции террористической организацией.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля в министерстве обороны Турции сообщили, что ВВС Турции нанесли удары по позициям боевиков в Ираке в рамках военной операции «Сжатый кулак».