Москва, 18 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. На портале mos.ru появился спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения». Об этом 18 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Новый проект посвящен созданным в городе цифровым инструментам для бизнеса, которые позволят заменить иностранные аналоги. С их помощью можно внедрить технологии искусственного интеллекта, провести финансовый анализ или организовать дистанционное общение между сотрудниками.

«Технологичные продукты московских ИТ-компаний — достойная замена зарубежным. Спецпроект поможет в продвижении отечественных разработок и ближе познакомит с ними российское бизнес-сообщество. На портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах. Еще там опубликована информация о городских мерах поддержки инноваций», — сказала Сергунина.