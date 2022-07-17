Новосибирск, 17 июля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 18 июля, в Карасукском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятого класса), местами ожидается высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«18 июля в Новосибирске ночью ожидается местами небольшой дождь. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +11… +13 °C», — говорится в прогнозе синоптиков.

Отметим, что в Новосибирской области ночью 18 июля ожидается +8…+13 °C, днём — +19…+24 °C.