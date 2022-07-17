Тула, 17 июля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту схода 12 вагонов грузового поезда на участке Московской железной дороги в Тульской области, сообщили 17 июля в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

T. me/zmsutskr Сход вагонов

Следствием установлено, что 16 июля около 15:50 мск на перегоне Узловая-3-Жданка Московской железной дороги произошёл сход 12 вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Узловая 1 — Елец. В результате погиб уроженец Тульской области, который на ходу поезда пытался украсть металл, перевозимый в вагоне. Он неудачно скинул груз на дорожное полотно, который попал в колесную пару, после чего произошел сход подвижного состава.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве уточнив, что следователем Юго-Западного следственного отдела на транспорте продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также выявление лиц, причастных к совершению указанного преступления.