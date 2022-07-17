Москва, 17 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Лукас Фассон, Тин Едвай, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Артем Карпукас, Гирано Керк, Вильсон Изидор, Франсуа Камано.

Главный тренер: Йозеф Циннбауэр.

«Пари НН»: Артур Нигматуллин, Виктор Александров, Акош Кечкеш, Иброхимхалил Юлдашев, Кирилл Гоцук, Даниил Корнюшин, Мамаду Майга, Илья Берковский, Николай Калинский, Тимур Сулейманов, Милсон.

Главный тренер: Михаил Галактионов.

Бригада арбитров: Василий Казарцев | Рустам Мухтаров | Роман Милюченко | Максим Перезва | Игорь Панин.