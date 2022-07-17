Донецк, 17 июля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенные пункты Верхнеторецкое и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Naspravdi.info ВСУ в АТО

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:30 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 22 снаряда калибра 122 мм; 17:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 14 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по населенному пункту Гольмовский 20 ракет из БМ-21 «Град».