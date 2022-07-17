Кемерово, , 17:25 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 17 июля, в День фольклора во всех городах и сёлах организованы тематические акции, песенные и танцевальные конкурсы и игры. Об этом сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

День фольклора в Кузбассе t. me/kultura_kuzbassa

«17 июля 2022 года в России впервые празднуется Единый День фольклора. Праздник учреждён по итогам V Всероссийского конгресса фольклористов в марте этого года, — уточнили в минкультуры.

Отмечается, что Центральным местом празднования областного Дня фольклора стал парк Зенковский в Прокопьевске. Здесь за звание «Лучший гармонист Кузбасса» борются более 50 участников.