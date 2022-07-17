Милан, Италия, , 17:23 — REGNUM 27-летний французский опорный полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступающий в итальянский «Милан» на правах аренды, согласился перейти в «Марсель». Об этом 17 июля сообщило издание Foot Mercato.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Текущее соглашение Бакайоко с «Челси» рассчитано до 30 июня 2024 года. За «пенсионеров» хавбек выступает с 15 июля 2017 года после перехода из «Монако» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бакайоко, выступая за «Милан», принял участие в восемнадцати матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.