д. Глябино, , 17:32 — REGNUM Пилот дельтаплана не справился с управлением и погиб в Ленинградской области, сообщили 17 июля в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Пилот дельтаплана разбился в Ленобласти пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Несчастный случай произошел утром 17 июля вблизи деревни Глябино Ломоносовского района. По предварительным данным, в 08:10 мск 63-летний пилот не справился с управлением сверхлегкого летательного аппарата и допустил его падение. В результате мужчина погиб.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с падением дельтаплана», — уточнили в ведомстве добавили, что проверку также ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.