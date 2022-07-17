Анкара, 17 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. 32-летний украинский экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий, как сообщает издание Skorer, продолжит карьеру в Турции. Футболист согласовал контракт с клубом «Адана Демирспор».

Алексей Колчин ИА REGNUM Ярослав Ракицкий

В прошедшем сезоне Ярослав Ракицкий, выступая за «Зенит», принял участие в пятнадцати тура Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, четырьмя результативными передачами и получил четыре желтые карточки. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету защитника 3 (1+2) очка по системе гол+пас в шести встречах.

За «Зенит» Ракицкий выступал с 28 января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.