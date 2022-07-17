Алчевск, ЛНР, 17 июля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал убийство членов общественной организации «Пища жизни. Донбасс» циничным преступлением киевского режима. Об этом 17 июля политик написал в своем официальном телеграмм-канале.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 16 июля украинские войска выпустили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS шесть ракет по городу Алчевск. В результате обстрела из-под завалов одного из зданий извлекли тела двух погибших мирных жителей — руководителя общественной организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилла Губарева и волонтера организации Максима Веровского.

Глава ЛНР назвал погибших неравнодушными, сопереживающими ребятами, которые сделали служение нуждающимся смыслом своей жизни.

«Желая помочь мирным жителям, пострадавшим в результате украинской агрессии, парни, не жалея себя, направлялись в самые опасные районы нашей республики — регулярно выезжали в Северодонецк, Лисичанск, Попасную. Развозили горячие обеды для обездоленных и страждущих от голода, одиноким старикам и инвалидам», — сказал Пасечник и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших волонтеров.

«Это наша общая боль… Циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным!» — пообещал он.