Белград, 17 июля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Запрет властей Хорватии президенту Сербии Александару Вучичу посетить лагерь Ясеновац в Хорватии является постыдным для Европы, заявил 17 июля глава МИД Сербии Никола Селакович — передает ТАСС.

Министерство иностранных дел Республики Сербия Никола Селакович

«Если это европейская парадигма, то Европа должна стыдиться этого», — сказал сербский дипломат.

По мнению Николы Селаковича, власти Хорватии пытаются обелить фашистский хорватский режим времен Второй мировой войны. В стране запрещают проводить мероприятия в честь жертв концлагеря Ясеновац. «Речь об одном из самых ужасных примеров фашистских преступлений во всем мире. Хотя они снимают фильмы о том, что это обычный трудовой лагерь», — заявил Селакович.

Ранее президент Сербии Александар Вучич планировал посетить мемориальный комплекс, сооруженный на месте «Балканского Освенцима» — концлагеря Ясеновац, чтобы почтить память сербов, погибших в лагере во время Второй мировой войны. Власти Хорватии частный визит главы Сербии запретили.