Донецк, , 17:10 — REGNUM Населенные пункты Верхнеторецкое, Доломитное и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 14 снарядов калибра 122 мм; 16:02 — населенный пункт Отрадное — населенный пункт Доломитное: выпущено 11 снарядов калибра 155 мм; 16:00 - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель.