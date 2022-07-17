Антверпен, Бельгия, 17 июля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. 17 июля 33-летний бельгийский центральный защитник Тоби Алдервейрелд подписал трехлетний контракт с бельгийским «Антверпеном». Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Тоби Алдервейрелд

В прошедшем сезоне Тоби Алдервейрелд выступал за катарский «Аль-Духаиль» после перехода из лондонского «Тоттенхэм» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Тоби Алдервейрелд принял участие в 25-ти матчах за «Аль-Духаиль», в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле защитник провел 2132 минуты.