Волгоград, 17 июля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Россия не может не обращать внимание на угрозы, которые представляет для нее НАТО, сохраняющая современные виды вооружения наведенными на территорию РФ, — заявил 17 июля на встрече с ветеранами в Волгограде зампредседателя Собеза Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО за мир

«После ухода с исторической авансцены Варшавского договора наши соседи, объединенные в НАТО, не самораспустились, они и дальше продолжали укрепляться, они не пошли на какие-то симметричные действия и, несмотря на разные обещания, которые давались лет 30 назад, увеличили число стран, входящих в североатлантический альянс, еще и подтянули эти страны непосредственно к рубежам нашей страны», — сказал Медведев.

По мнению зампредседателя Совбеза России, цели у членов НАТО «остались прежние, в том числе тех современных видов вооружения, которые непосредственно наведены на нашу страну. Никто их не убрал. И в ядерном арсенале этих государств наша страна занимает все равно доминирующее положение по количеству тех целей, которые введены в соответствующие решения».

«Мы не можем к этому относиться равнодушно», — подчеркнул Медведев. «Как бы мы ни пытались дружить, выстраивать отношения, но жизнь есть жизнь, Карибский кризис это показал, 1960-е годы, другие события, которые происходили на планете, и текущая ситуация это показывает. Если не даешь сдачи, если игнорируешь такие угрозы — это заканчивается очень плохо. Может быть, для какой-то маленькой страны угроза утраты национального суверенитета не так опасна… для нашей страны, которая уникальна, это смерти подобно. Если мы не будем себя охранять, нас просто не будет. Вся истории ХХ века это с абсолютной точностью доказывает», — уверен Дмитрий Медведев.

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