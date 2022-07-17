Луганск, 17 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Мужчина, получивший ранения в результате обстрела из РСЗО HIMARS вооруженными силами Украины (ВСУ) города Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР), находится в стабильном состоянии. Об этом 17 июля сообщил мэр города Альберт Апшев журналистам ТАСС.

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«У нас один пострадавший, — сказал он. — У него закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны височной области, ушиб грудной клетки, позвоночника, сотрясение головного мозга… Состояние у него стабильное».

По его словам, в результате обстрела также фактически уничтожено троллейбусно-автобусное депо.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате ночного обстрела Алчевска в ЛНР из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ погибли два человека.