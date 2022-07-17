Рига, 17 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Более, 12 тыс. российских грузовиков стоят в очереди на пересечение латвийско-российской границы. Об этом 17 июля сообщили в службе государственных доходов Латвии.

Uralskweek.kz Очередь из грузовиков на границе

Так, на двух таможенных пунктах Латвии в Терехова стоят 850 грузовых автомобилей, а в Гребено — 400. Еще 300 грузовиков оказались в Силене, 150 — в пункте в Патерниеки.

Среднее время необходимое для пересечения границы у водителей большегрузов составляет от 32 до 153 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 18 июля власти Латвии запретили транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. Таким образом стана выполняет санкции Евросоюза введение в отношении России после начала специальной военной операции на Украине.