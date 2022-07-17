Минск, , 16:49 — REGNUM С начала 2022 года Белоруссия увеличила экспорт в Россию на 17%, в Китай — в полтора раза. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков 17 июля, — передает ТАСС.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«За пять месяцев этого года мы увеличили на 17% объем экспорта на российский рынок. То есть приросли практически на миллиард. В полтора раза увеличили объем поставок в Китай, поэтому результаты есть», — отметил Червяков, подчеркнув, что по итогам периода Белоруссия больше продавала, чем покупала. Положительное сальдо составило 1,7 млрд долларов.

В перспективе белорусские чиновники хотят увеличить объемы торговли с Россией еще на 4 млрд долларов. В целом, изменение в объемах торговли связано с переориентацией торговых потоков, вызванных введением массовых санкций против Москвы и Минска странами Запада.