Минск, 17 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. С начала 2022 года Белоруссия увеличила экспорт в Россию на 17%, в Китай — в полтора раза. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков 17 июля, — передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«За пять месяцев этого года мы увеличили на 17% объем экспорта на российский рынок. То есть приросли практически на миллиард. В полтора раза увеличили объем поставок в Китай, поэтому результаты есть», — отметил Червяков, подчеркнув, что по итогам периода Белоруссия больше продавала, чем покупала. Положительное сальдо составило 1,7 млрд долларов.

В перспективе белорусские чиновники хотят увеличить объемы торговли с Россией еще на 4 млрд долларов. В целом, изменение в объемах торговли связано с переориентацией торговых потоков, вызванных введением массовых санкций против Москвы и Минска странами Запада.