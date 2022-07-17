Новоорск, Оренбургская область, , 16:47 — REGNUM Бизнесмен из Новоорского района Оренбургской области перевёл мошеннику из Кирова деньги за несуществующие грузовики. Об этом сообщает пресс-службав областного УМВД.

Телефонный мошенник

Установлено, что 34-летний гражданин разместил в интернет объявление о продаже трёх иностранных грузовых автомобилей. Затем он заключил с покупателем фиктивный договор и получил от него задаток в размере 1,15 млн рублей. Своих обязательств он не исполнил, а деньги потратил.

Однако в итоге мошенника поймали. Дома у него изъяли пять мобильных телефонов, два ноутбука, шесть банковских карт и USB-носители. Ему грозит до десяти лет колонии.