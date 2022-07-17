Москва, 17 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Телеведущий Андрей Малахов уехал в отпуск в Европу, ни о какой Прибалтике знать не знает, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Только что созванивался с Андреем Малаховым. Он уехал в отпуск с семьей на 2 недели в Европу, ни о какой Прибалтике и знать не знает», — рассказал Хинштейн в телеграм-канале.

Таким образом он опроверг один телеграм-канал, который сообщил, что телеведущий уехал в одну из прибалтийских стран и возвращаться в ближайшее время не планирует.

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