Берлин, 17 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Рост цен на энергоносители может привести к радикальным протестам в Германии — об этом заявила газете Handelsblatt глава МВД Нэнси Фезер.

Протест

«Существует риск того, что те, кто еще в период пандемии коронавируса выказывал свое презрение к демократии и часто общался с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новую мобилизационную тему», — отметила Фезер, добавив, что «популисты и экстремисты используют каждый кризис для того, чтобы посеять страх и разделить общество, а также для ненависти и угроз».

По словам министра внутренних дел Германии, органы безопасности страны «готовы к возможным новым акциям протеста».