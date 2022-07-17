Волгоград, , 16:32 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев 17 июля на встрече с ветеранами в Волгограде сообщил — Украину в случае нападения на Крым ждет «Судный день».

Дмитрий Медведев Government.ru

Медведев прокомментировал заявления ряда украинских политиков и военных о планах атаковать Крым. «Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями еще и пытаются угрожать нам, имея ввиду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно».