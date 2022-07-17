Темрюк, Краснодарский край, 17 июля 2022, 16:36 — REGNUM Два сотрудника водоканала погибли, зайдя в насосную станцию под Темрюком. Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю устанавливает причины их гибели, сообщает 17 июля ТАСС.
Несчастный случай произошел во время рабочего выезда сотрудников водоканала на канализационной насосной станции под Темрюком в Краснодарском крае 15 июля.
По предварительным данным, один из рабочих спустился в колодец и потерял сознание, коллега попытался его достать. В результате оба погибли.
«СК по краю устанавливает все обстоятельства», — говорится в сообщении.