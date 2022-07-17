Темрюк, Краснодарский край, 17 июля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Два сотрудника водоканала погибли, зайдя в насосную станцию под Темрюком. Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю устанавливает причины их гибели, сообщает 17 июля ТАСС.

Dima SVS Канализационно-насосная станция

Несчастный случай произошел во время рабочего выезда сотрудников водоканала на канализационной насосной станции под Темрюком в Краснодарском крае 15 июля.

По предварительным данным, один из рабочих спустился в колодец и потерял сознание, коллега попытался его достать. В результате оба погибли.

«СК по краю устанавливает все обстоятельства», — говорится в сообщении.