Химки, Московская область, , 16:17 — REGNUM Сегодня, 17 июля подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с 27-летним российским фланговым защитником Эльмиром Набиуллиным. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Элмир Набиуллин Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Эльмир Набиуллин был отстранен от работы с первой командой «Химок». Также футболист не был включен в заявку команды на сезон.

За «Химки» Эльмир Набиуллин выступал с 6 июля 2021 года после перехода из «Сочи» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 900 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Эльмир Набиуллин принял участие в двадцати турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.