Донецк, , 16:17 — REGNUM Населенный пункт Пантелеймоновка и город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:55 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм; 14:55 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (Петровский район): выпущено 16 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку «натовскими» снарядами.